Ждите скачка: стоимость газа может побить все рекорды - эксперт

Голубое топливо может подорожать до 3000 долларов за кубометр, считает специалист по мировому рынку нефти, приглашённый профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.

По словам эксперта, сейчас говорить о "потолочных" ценах на топливо просто невозможно на фоне нестабильности рынка и дефицита газа.

"Высокий мировой спрос на природный газ и СПГ, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дефицит предложения во всём мире подталкивают цены на природный газ и СПГ к новым рекордам", — пояснил Салама в беседе с РИА Новости.

Как уточнил специалист, стоимость может увеличиться не на сотни, а на тысячи долларов, что существенно отразится на рынке, особенно в холодное время года.

"Стоимость может даже достигнуть трёх тысяч долларов", — пояснил эксперт.

Если ситуация ухудшится, то отметка стоимости приблизится к 4000 долларов.

Ранее Владимир Путин распорядился сохранить транзитный путь газа через Украину. По словам президента, несмотря на большие растраты "Газпрома" на процедуру, компании необходимо соблюдать существующие договорённости с Незалежной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.