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Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"

Экономика

Бывший премьер-министр Финляндии, а ныне депутат Матти Ванханен не остался в стороне от энергетического кризиса в Европе. И тоже высказался по этому поводу. Причем почему-то пообещал плохие времена России.

Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"

По его мнению, переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по РФ. "По моим оценкам, дела России будут очень плохи", — цитирует Ванханена финское издание Yle.

В свою очередь, депутат Кай Мюккянен предположил, что сама Финляндия сможет отказаться от нефти и газа и перейти на углеродную нейтральность в течение 15 лет.

Трудно сказать, из чего исходит Ванханен, прогнозируя "очень плохие дела" для России. Не в интересах ли Финляндии, чтобы дела в соседнем государстве наоборот, шли очень хорошо? Премьер-министром, к слову, Матти Ванханен был с 2003 по 2010 годы.

Одной из причин нынешнего энергетического кризиса в Европе многие наблюдатели связывают с непродуманными попытками стран Евросоюза перейти на возобновляемые источники энергии.

Впрочем, звучит мнение и о том, что происходящее в данный момент станет еще большим стимулом для перехода европейских государств на ВИЭ. Но пока это все же теоретические рассуждения.

В среду рост цен на газ прокомментировал глава Евросовета Шарль Мишель. Собственно, ему был задан "оригинальный" вопрос о "роли России".

Мишель заявил, что на рост цен влияет множество факторов и надо быть осторожными в их анализе. В числе таких факторов глава Евросовета назвал рост спроса на газ в Китае, технические проблемы в Норвегии. И добавил, что "вероятно, одним из элементов является уровень добычи газа в России". После чего подчеркнул, что "мы должны изучать ситуацию глобально".

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Автор: Олег Артюков
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