В "Газпроме" выразили надежду на "хорошую холодную зиму"

Заместитель председателя правления компании "Газпром" Виталий Маркелов поделился ожиданиями насчёт того, какой будет предстоящая зима. И эти ожидания полностью противоположны тому, на что рассчитывают европейские политики и аналитики.

"Хорошая зима, холодная. Для "Газпрома" будет хорошая зима", — ответил Маркелов на вопрос об ожиданиях по предстоящей зиме. Сообщил он об этом на полях Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021).

Глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов накануне тоже поделился своими ожиданиями по предстоящей зиме, напоминает РИА "Новости". Он отметил, что в России ожидается холодная и снежная зима, однако поставки на внутренний рынок будут для "Газпрома" приоритетом.

За январь-сентябрь текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок. Рекорд был установлен в 2018 году — тогда было экспортировано 149,2 миллиарда кубометров газа. Ещё есть шанс побить рекорд по экспорту за год.

Тем временем, цены в Европе продолжают быть рекорды, в среду превышала 1900 долларов за тысячу кубометров. Отметим, что это цена не по долгосрочным контрактам, а по условной формуле "покупай и плати сейчас". По долгосрочным контрактам "Газпрома" цены в несколько раз ниже.

Это, впрочем, не мешает некоторым политикам и экспертам возлагать вину за рост цен на Россию. Особенно много об этом говорят в Польше и на Украине. Хотя понятно, что это политические заявления, к экономике они имеют очень незначительное отношение.

Между тем, в Еврокомиссии не спешат обвинять Россию в росте цен на энергоносители. Официальный представитель ЕК Дана Спинант в среду заявила, что в Брюсселе сосредоточены на поиске оптимальных вариантов решения нынешних проблем, а не на том, чтобы найти виноватых. Сколь долго в Еврокомиссии будут придерживаться такого подхода, пока непонятно.

Напомним, накануне датский Saxo bank выдал прогноз, в котором выражается надежда, что предстоящая зима в Европе будет мягче, чем обычно. В этом случае, полагают аналитики банка, европейским странам удастся относительно безболезненно пройти отопительный сезон.