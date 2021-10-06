EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Актёр Машков отказался от думского мандата
Премьер-министр Венгрии призвал Евросоюз изменить "зелёные" нормы
Озвучено имя обвиняемого по делу об убийстве Талькова
Призыв выслать из США 300 российских дипломатов Косачёв назвал нелепым
Собчак осадила Лозу за нападки на актёров-космонавтов
Новосибирские власти рассказали, кого заставят прививаться от "ковида"
Врач рассказала, чем может обернуться прогулка без шапки в холодную погоду
Татьяна Брухунова примерила на себя роль космонавта
Число жертв крушения судна в Белом море увеличилось до двух

За 40 лет не было такого роста: эксперт заявил о рекордном подорожании продуктов

Экономика

По словам основателя и генерального директора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федюкова, индекс продовольствия во всём мире за год увеличился на 27%. Он отметил, что рост цен на продукты питания признан рекордным за последние 40 лет, передаёт URA. RU.

За 40 лет не было такого роста: эксперт заявил о рекордном подорожании продуктов

Аналитик подчеркнул: стоимость продовольствия "пробивает" показатели, которые ранее считались недостижимыми.

"Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", — сказал Федюков.

Он также попытался объяснить, что стоимость различных товаров связана между собой, ведь сегодня цены растут на все виды продовольствия: овощи, молоко, корма, удобрения. В связи с тем, что покупательская способность ограничена, в какой-то момент подорожание прекратится, считает специалист.

Заместитель председателя правления "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов согласился с позицией Ивана Федюкова. Он добавил, что сейчас даже сезонные товары не так сильно способствуют снижению цен, как раньше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Рост цен на основные продукты питания - это только начало
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
В Сети осудили Шаляпина, торгующего кадрами с умирающей женой
"Не верьте в обещания": Украину призвали не ждать помощи США по ситуации с газом
Актёр Машков отказался от думского мандата
Премьер-министр Венгрии призвал Евросоюз изменить "зелёные" нормы
Озвучено имя обвиняемого по делу об убийстве Талькова
Призыв выслать из США 300 российских дипломатов Косачёв назвал нелепым
За 40 лет не было такого роста: эксперт заявил о рекордном подорожании продуктов
Собчак осадила Лозу за нападки на актёров-космонавтов
Новосибирские власти рассказали, кого заставят прививаться от "ковида"
Пять стран ЕС призвали провести расследование из-за роста цен на газ
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Дмитрий Соколов Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста Дмитрий Соколов Игорь Буккер Секретная переписка Марии-Антуанетты: политика и любовь Игорь Буккер Василий Амирджанов Зюганов дал мастер-класс лояльной оппозиционности Василий Амирджанов
Новости Украины
"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии
Наука и техника
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
Банка российской сметаны оскорбила латышскую пенсионерку
Мир. Новости мира
Банка российской сметаны оскорбила латышскую пенсионерку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников