За 40 лет не было такого роста: эксперт заявил о рекордном подорожании продуктов

По словам основателя и генерального директора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федюкова, индекс продовольствия во всём мире за год увеличился на 27%. Он отметил, что рост цен на продукты питания признан рекордным за последние 40 лет, передаёт URA. RU.

Аналитик подчеркнул: стоимость продовольствия "пробивает" показатели, которые ранее считались недостижимыми.

"Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов. Тогда примерно такой же был уровень цен, но тогда это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который мы сейчас наблюдаем", — сказал Федюков.

Он также попытался объяснить, что стоимость различных товаров связана между собой, ведь сегодня цены растут на все виды продовольствия: овощи, молоко, корма, удобрения. В связи с тем, что покупательская способность ограничена, в какой-то момент подорожание прекратится, считает специалист.

Заместитель председателя правления "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов согласился с позицией Ивана Федюкова. Он добавил, что сейчас даже сезонные товары не так сильно способствуют снижению цен, как раньше.

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