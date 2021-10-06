"Перегрева нет": эксперт не согласился с заявлением Минфина о рынке

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов сотрудники Минфина РФ подчеркнули, что сейчас на российском потребительском рынке можно наблюдать признаки перегрева.

Однако председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов не согласен с таким выводом. Об этом он заявил в эфире "Общественной Службы Новостей".

По его словам, в Министерстве финансов России понятие "перегрев" используют неправильно, рассуждая о формировании потребительского рынка и розничных цен.

"Тут можно говорить об инфляции, об опережающей инфляции, о ростах темпа инфляции, но никак не о перегреве. Определённый объём денежных средств у населения есть, объём кредитов растёт, но это, как правило не те кредиты, которые люди берут на повседневное потребление", — отметил Павлов.

При этом он добавил, что необходимо опираться на определённые индикаторы, контролирующие стоимость социально значимых товаров, входящих в потребительскую корзину. Сейчас они не сигнализируют о существенном росте цен и повышенном спросе, следовательно, перегрева на рынке не существует.

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