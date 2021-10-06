Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"

Газовый контракт на прямые поставки, заключённый Венгрией с "Газпромом", стал "заразительным примером" для ряда европейский стран.

Например, Хорватия уже начала прокачивать российский газ по "Турецкому потоку", а Сербия будет подключена к нему в ближайшее время.

Несмотря на негодование и агрессивную риторику киевских властей, европейские государства для работы с "Газпромом" выбирают маршруты, которые проходят в обход территории Украины.

"На территории Венгрии компания "FGSZ Ltd." завершила строительство магистрального трубопровода, а в Сербии и Болгарии операторы "Булгартрансгаз EAD" и "ГАСТРАНС д. о. о." построили новые компрессорные станции. Сербская "Србиягас" объявила о своём намерении присоединиться к газопроводу "FGSZ", — пишет портал Sk. news-front. info.

Во вторник, 5 октября, разрешение на использование первой нитки газопровода "Северный поток-2" было выдано Дании.

То есть, судя по всему, европейские страны нашли отправную точку, которую считают приемлемой для себя и планируют престать заботиться об интересах Украины, понимая, что могут полностью остаться предстоящей зимой без газа.