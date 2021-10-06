Торговый дефицит США достиг исторического рекорда

В августе торговый дефицит США вырос до исторического максимума в $73,300 млрд — на 4,2% — по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном отчёте Министерства торговли страны.

С начала года рост составил 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом экспорт вырос на 17,5%, импорт — на 21,2%.

Что касается торговых партнёров, с которыми у США самый большой дефицит,

основной из них — Китай с дефицитом в размере $28,1 млрд (38% от общего объёма);

на втором месте Европейский Союз — $19.300 млн;

на третьем Мексика — $6.600 млн.

"Глобальная пандемия и восстановление экономики продолжали влиять на международную торговлю в августе 2021 года", — говорится в сообщении министерства торговли США.

В документе не уточняется, как долго продлится это последствие пандемии, по их оценкам.

Параллельно некоммерческая организация "Институт управления поставками" сообщает, что, хотя размер услуг в американской экономике увеличился в сентябре,

"продолжающиеся проблемы, связанные с трудовыми ресурсами, — в конце июля было зарегистрировано рекордные 10,9 миллиона вакансий, — логистикой и материалами, влияют на непрерывность поставок".

В ведомстве также отметили, что надежды на дальнейшее выздоровление были сорваны возрождением вируса и заторами в портах США и Китая.

Напомним о том, что экономика США переживает сейчас, мягко говоря, не лучшие времена, ранее заявляла глава минфина страны. А эксперты предупреждают, что будущее её вряд ли оптимистично, потому что

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