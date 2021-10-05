Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.

Призыв о помощи и отказ в таковой выглядел, по мнению автора статьи Кейт Уитфилд следующим образом: "Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом".

Автор полагает, что это может привести к дефициту нефти и росту цен на нее. А дорогая нефть, продолжает свою мысль Уитфилд, может подорвать процесс восстановления экономик США, Великобритании и Китая после пандемии.

На недавнем заседании ОПЕК+ было решено придерживаться плана по добыче нефти, в соответствии с которым альянс будет наращивать производство на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Отметим, что мнение насчет "призыва о помощи" скорее является мнением автора статьи. В Вашингтоне действительно неоднократно подчеркивали, что считают необходимым, дабы страны ОПЕК+ наращивали добычу нефти и таким образом сдержать рост цен на нее. Но это больше походило на приказы, нежели на просьбы помочь.

Кроме того, ОПЕК+ совершенно не желает повторения прошлогодней ситуации, когда цены на нефть порой обваливались до 20-25 долларов за баррель. Да и соглашение о установлении контроля над уровнем добычи было достигнуто с большим трудом.

Стоит еще заметить, что сейчас цена на нефть превысила 83 доллара за баррель. И это далеко до уровня цен, по которым нефть продавалась два-три года назад, когда стоимость намного превышала 100 долларов за баррель.