Свежие кадры: власти предлагают упростить наём подростков на работу

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков выступил с предложением упростить наём подростков на некоторые виды работы.

Он озвучил свою идею на совещании Президента РФ с Правительством. По мнению Котякова, сегодняшние тенденции развития цифровых технологий мотивируют ещё совсем юных ребят зарабатывать на своих хобби и увлечениях в социальных сетях. Речь идёт о начинающих блогерах, фотографах, графических дизайнерах и программистах.

Министр также подчеркнул: чтобы допустить трудоустройство подростков в некоторые сферы деятельности, необходимо будет изменить законы. Антон Котяков уверен, что такое решение даст возможность молодежи полноценно развить свои навыки и подготовить молодые кадры к взрослой жизни.

Министр также обратил внимание, что сейчас в стране зарегистрировано примерно 880 тысяч безработных граждан, четвёртая часть которых — моложе 30 лет.

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