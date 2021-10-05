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Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд на открытии торгов

Экономика » Сырье » Газ

Сегодня, 5 октября, на открытии торгов цена на газ в Европе снова побила исторический рекорд, превысив 1200 долларов.

Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд на открытии торгов

Сейчас стоимость топлива составляет 1228,8 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Future.

  • К 9:17 по московскому времени цена увеличилась почти до 1250 долларов.

Это выше расчётной стоимости понедельника на 7,6%, пишет РИА Новости.

Добавим, что в последнее время цены на газ в Европе растут чуть ли не каждый день. В начале августа они находились на отметке 515 долларов за тысячу кубометров, в сентябре был зарегистрирован резкий подъём до 614 долларов, а ещё через несколько недель стоимость превысила 1000 долларов.

По мнению экспертов, стоимость газа увеличивается на фоне энергетического кризиса в европейских странах, который случился из-за низкого уровня заполненности газовых хранилищ, ограниченных предложений от основных поставщиков и высокого спроса на СПГ в Азии.

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Автор: Юлия Миленина
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