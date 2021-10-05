Сегодня, 5 октября, на открытии торгов цена на газ в Европе снова побила исторический рекорд, превысив 1200 долларов.
Сейчас стоимость топлива составляет 1228,8 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Future.
Это выше расчётной стоимости понедельника на 7,6%, пишет РИА Новости.
Добавим, что в последнее время цены на газ в Европе растут чуть ли не каждый день. В начале августа они находились на отметке 515 долларов за тысячу кубометров, в сентябре был зарегистрирован резкий подъём до 614 долларов, а ещё через несколько недель стоимость превысила 1000 долларов.
По мнению экспертов, стоимость газа увеличивается на фоне энергетического кризиса в европейских странах, который случился из-за низкого уровня заполненности газовых хранилищ, ограниченных предложений от основных поставщиков и высокого спроса на СПГ в Азии.
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