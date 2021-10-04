Когда у России закончится золото, рассказал эксперт

По мнению гендиректора золотодобывающей компании "Полюс" Павла Грачёва, сейчас в стране велик риск исчерпать сырьевую базу золотодобытчиков. По его словам, уже через 10-20 лет Россия может столкнуться с дефицитом драгметаллов.

Для удержания "золотого" рынка, по мнению эксперта, необходимо привлекать частные геологоразведочные компании. При этом владельцы фирмы должны быть уверены, что участок на котором они ведут работы не "заберут" и не выставят общие на торги.

"Все недропользователи отмечают, что "морковка" должна не просто висеть, но быть гарантированной наградой за результат. Это сильно повышает аппетит", — пояснил Грачёв в беседе с РБК.

По словам владельца золотодобывающей компании, несмотря на то что сейчас аналитики приравнивают драгметалл к биткоину, это экономику не спасёт. Да и валюты очень разные.

"Мы считаем, что биткоин и золото не конкуренты друг другу в долгосрочной перспективе. У них разные группы инвесторов, и со временем они будут друг от друга всё больше отдаляться", — резюмировал Грачёв.

Ранее Pravda.Ru писала о запасах нефти и неожиданном скачке цен на марку Brent. Согласно сообщению, в ходе торгов в конце сентября стоимость превысила 80 долларов за баррель, что стало абсолютным рекордом в ценовом сегменте этой марки за последние три года.

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