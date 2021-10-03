Оператор ГТС Венгрии: Россия прекратила транзит газа через Украину

"Газпром" начал поставлять газ в Венгрию по газопроводу "Турецкий поток" 1 октября. В этот день транзит "голубого топлива" через территорию Украины упал в четыре раза, а 2 октября — еще в два раза. 3 октября оператор ГТС Венгрии сообщил об отсутствии транзита на венгерско-украинской границе.

В конце сентября Россия и Венгрия подписали соглашение о ежегодной поставке 4,5 миллиардов кубометров газа до 2036 года. Договор рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

После заключения контракта Украина решила обратиться в Еврокомиссию для получения оценки его соответствия европейскому законодательству в сфере энергетики.

По данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября "Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию.

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