Основной причиной желания Китая увеличить объём энергопоставок из России является общий рост цен, обоснованный повышением стоимости угля и газа. Таким образом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал Pravda.Ru запрос китайских властей существенно увеличить энергопоставки из России.
"Они (Китай — Прим. ред.) всегда хотели, чтобы было дешёвое электричество, поэтому они не просто покупают электроэнергию из России, а очень дёшево. Сейчас у них всё выросло в цене очень сильно из-за роста стоимости угля и газа. Начался локальный дефицит. Поэтому они, конечно, заинтересованы в дополнительных поставках электроэнергии. Наша энергия очень дешёвая относительно внутренней энергии. Поэтому, конечно, они с удовольствием будут её брать", — объяснил Пикин.
Ранее китайские власти попросили российскую энергетическую компанию "Интер РАО" существенно увеличить поставки электроэнергии, поскольку зафиксировали дефицит в северных провинциях.
"Китайская сторона обратилась в "Интер РАО" с просьбой увеличить поставки электроэнергии в связи с дефицитом в северных провинциях. В настоящее время мы завершаем обсуждение технической возможности существенного роста поставок — объёмы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса", — цитирует РИА Новости представителя "Интер РАО".
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