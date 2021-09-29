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Эксперт объяснил желание Китая существенно увеличить поставки энергии из России

Экономика

Основной причиной желания Китая увеличить объём энергопоставок из России является общий рост цен, обоснованный повышением стоимости угля и газа. Таким образом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал Pravda.Ru запрос китайских властей существенно увеличить энергопоставки из России.

Эксперт объяснил желание Китая существенно увеличить поставки энергии из России

"Они (Китай — Прим. ред.) всегда хотели, чтобы было дешёвое электричество, поэтому они не просто покупают электроэнергию из России, а очень дёшево. Сейчас у них всё выросло в цене очень сильно из-за роста стоимости угля и газа. Начался локальный дефицит. Поэтому они, конечно, заинтересованы в дополнительных поставках электроэнергии. Наша энергия очень дешёвая относительно внутренней энергии. Поэтому, конечно, они с удовольствием будут её брать", — объяснил Пикин.

Ранее китайские власти попросили российскую энергетическую компанию "Интер РАО" существенно увеличить поставки электроэнергии, поскольку зафиксировали дефицит в северных провинциях.

"Китайская сторона обратилась в "Интер РАО" с просьбой увеличить поставки электроэнергии в связи с дефицитом в северных провинциях. В настоящее время мы завершаем обсуждение технической возможности существенного роста поставок — объёмы будут определены в почасовом режиме в зависимости от спроса", — цитирует РИА Новости представителя "Интер РАО".

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Всплыла нелицеприятная ПРАВДА про "союз" России и Китая
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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