Эксперты объяснили, сколько ещё будет дорожать гречка

В российских магазинах цены на гречку за 1 кг впервые с 2010 года превысили отметку в 100 рублей, но при этом урожай гречихи собран еще не был. Однако подмосковные эксперты уверены, что закупаться крупой впрок не стоит. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

Известно, что гречка является одним из продуктов, который входит в перечень товаров первой необходимости. Если в течение 60 дней подряд происходит удорожание продукта на 10%, то правительство может установить предельно допустимые розничные цены, но этого не было сделано. При этом власти РФ запретили экспорт гречихи и крупы из нее с 5 июня по 31 августа текущего года и увеличили посевные площади на 12,1%.

Исполнительный директор Московского крестьянского союза Николая Ефремова рассказал изданию, что рост стоимости гречки может быть связан с отношениями между крупными производителями и торговыми сетями. Кроме того, он отметил, что уборка урожая только началась, а значит, что говорить о сокращении производства рано.

Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов утверждает, что ситуация должна прийти в норму в ближайший месяц. Он отметил, что ажиотаж на гречку непременно приведет к новому росту цен.

Эксперты Подмосковья также заявили, что спрогнозировать цены и объем собранной продукции не так уж и просто, так как Московская область не является крупным производителем гречневой крупы и более полную картину удастся увидеть только после комментариев коллег из других регионов.

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