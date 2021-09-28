EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков ответил на вопрос о "красивой переводчице" на встрече с Трампом
Заявки на участие в "Абилимпикс – 2021" подали более 2 тысяч москвичей
Технические проблемы: Facebook попросил отсрочку по выплате штрафа
Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск
Бородина рассказала о своём первом достижении в "Ледниковом периоде"
Скончался знаменитый блюзмен Николай Арутюнов
В Пентагоне заявили о связях "Талибана"* с "Аль-Каидой"*
Страдающей от "ковида" Гузеевой прописали гимнастику
Овчарка довела лошадь до эвтаназии: с хозяина требуют полмиллиона рублей

Эксперты объяснили, сколько ещё будет дорожать гречка

Экономика

В российских магазинах цены на гречку за 1 кг впервые с 2010 года превысили отметку в 100 рублей, но при этом урожай гречихи собран еще не был. Однако подмосковные эксперты уверены, что закупаться крупой впрок не стоит. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

Эксперты объяснили, сколько ещё будет дорожать гречка

Известно, что гречка является одним из продуктов, который входит в перечень товаров первой необходимости. Если в течение 60 дней подряд происходит удорожание продукта на 10%, то правительство может установить предельно допустимые розничные цены, но этого не было сделано. При этом власти РФ запретили экспорт гречихи и крупы из нее с 5 июня по 31 августа текущего года и увеличили посевные площади на 12,1%.

Исполнительный директор Московского крестьянского союза Николая Ефремова рассказал изданию, что рост стоимости гречки может быть связан с отношениями между крупными производителями и торговыми сетями. Кроме того, он отметил, что уборка урожая только началась, а значит, что говорить о сокращении производства рано.

Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов утверждает, что ситуация должна прийти в норму в ближайший месяц. Он отметил, что ажиотаж на гречку непременно приведет к новому росту цен.

Эксперты Подмосковья также заявили, что спрогнозировать цены и объем собранной продукции не так уж и просто, так как Московская область не является крупным производителем гречневой крупы и более полную картину удастся увидеть только после комментариев коллег из других регионов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как остановить рост цен на продукты?
Автор: Редакция Правда.Ру
Последние материалы
Пилотируемый корабль "Союз МС-18" пристыковался к модулю "Наука"
Песков ответил на вопрос о "красивой переводчице" на встрече с Трампом
По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети?
Домашние рецепты лечения позвоночника
Заявки на участие в "Абилимпикс – 2021" подали более 2 тысяч москвичей
Технические проблемы: Facebook попросил отсрочку по выплате штрафа
Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск
Бородина рассказала о своём первом достижении в "Ледниковом периоде"
Скончался знаменитый блюзмен Николай Арутюнов
В Сети активно обсуждается наметившийся раскол в мусульманском сообществе
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Мир. Новости мира
Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Василий Амирджанов Конкурс "Учитель года" станет зажигательным шоу Василий Амирджанов Ирина Шлионская По секрету всему свету: стоит ли откровенничать в Сети? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Грета Тунберг обвинила всех в невыполнении плана по климату Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Новости Украины
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников