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Эксперт оценил обвинения в причастности "Газпрома" к росту цен на газ

Экономика » Производство » Энергетика

Депутат Госдумы III созыва, президент Института региональных проектов и законодательств Борис Надеждин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения о том, что "Газпром" причастен к резкому росту цен на газ в мире.

Эксперт оценил обвинения в причастности "Газпрома" к росту цен на газ

"В нынешнем росте цен на газ, которые до тысячи долларов уже доходят, меньше всего виноват «Газпром». Вы не поверите, «Газпром» по долгосрочным контрактам до сих пор продает газ немцам где-то под 150-200 долларов, то есть в несколько раз ниже, чем цена...  

В Европе возник дефицит на газ, и они там ищут виноватых. Меньше всего в этом виноват «Газпром»", –– заявил эксперт.

Специалист также обратил внимание на то, что реальная причина ситуации с ростом цена на газ связана с политикой стран Азии и реакцией США.

"Виноваты азиаты и американцы, если знать немножко, как это всё устроено. Катар еще. Азиаты резко взвинтили спрос на газ, потому что там после Covid начала восстанавливаться экономика – топить надо, запускать всё это. А американцы и Катар развернули свои танкеры со сжиженным газом, которые теоретически могли доплыть до Европы, и поплыли туда –– в Азию", –– считает Надеждин. 

Скоро на страницах Pravda.Ru будет опубликована полная печатная версия интервью с Борисом Надеждиным.

Ранее цена на нефть Brent побила трёхлетний рекорд.

17 сениября в Европарламенте потребовали расследовать возможную причастность "Газпрома" к росту цен на газ.

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