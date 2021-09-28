Эксперт оценил обвинения в причастности "Газпрома" к росту цен на газ

Депутат Госдумы III созыва, президент Института региональных проектов и законодательств Борис Надеждин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщения о том, что "Газпром" причастен к резкому росту цен на газ в мире.

"В нынешнем росте цен на газ, которые до тысячи долларов уже доходят, меньше всего виноват «Газпром». Вы не поверите, «Газпром» по долгосрочным контрактам до сих пор продает газ немцам где-то под 150-200 долларов, то есть в несколько раз ниже, чем цена...

В Европе возник дефицит на газ, и они там ищут виноватых. Меньше всего в этом виноват «Газпром»", –– заявил эксперт.

Специалист также обратил внимание на то, что реальная причина ситуации с ростом цена на газ связана с политикой стран Азии и реакцией США.

"Виноваты азиаты и американцы, если знать немножко, как это всё устроено. Катар еще. Азиаты резко взвинтили спрос на газ, потому что там после Covid начала восстанавливаться экономика – топить надо, запускать всё это. А американцы и Катар развернули свои танкеры со сжиженным газом, которые теоретически могли доплыть до Европы, и поплыли туда –– в Азию", –– считает Надеждин.

Скоро на страницах Pravda.Ru будет опубликована полная печатная версия интервью с Борисом Надеждиным.

Ранее цена на нефть Brent побила трёхлетний рекорд.

17 сениября в Европарламенте потребовали расследовать возможную причастность "Газпрома" к росту цен на газ.

Напоминаем, Pravda.Ru и все издания одноименного холдинга всегда стремились предоставлять свои страницы тем, чьи мнения недостаточно учтены множеством государственных средств массовой информации. Таким образом заинтересованная аудитория может получить от Pravda.Ru информацию об альтернативной и множественной точке зрения. Pravda.Ru убеждена, что собственную объективную точку зрения читатель может выработать только через открытость и множественность мнений других людей, которым предоставляется такая возможность.