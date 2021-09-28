Виноват газ: цена на нефть Brent побила трёхлетний рекорд

По данным торгов, сегодня утром стоимость за баррель нефти Brent "подпрыгнула" почти на 1%.

на декабрьские фьючерсы — на 0,85%, до 79,36 доллара,

ноябрьских — на 0,83%, до 80,19 доллара.

В итоге в ходе торгов этого вторника стоимость за баррель нефти Brent составила 80,35 доллара.

Специалисты назвали стоимость рекордной с 2018 года. Тогда баррель стоил менее 80 долларов.

Эксперты отмечают, что происходит это на фоне большого спроса, но малого количества предложений.

"Спрос на нефть может вырасти на 500 тысяч баррелей в день, так как высокие цены на газ вынуждают потребителей переходить на другое сырьё", — пояснил агентству Вloomberg аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

По словам аналитиков, если цены на голубое топливо не стабилизируются, нефть подорожает ещё больше.

Новый прогноз на цены чёрного золота эксперты ждут уже этим вечером.

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