В Госдуме заявили об отсутствии средств на увеличение МРОТ в РФ

Увеличению минимального размера оплаты труда в России препятствует отсутствие бюджетных средств на эти цели, считает депутат Госдумы Виталий Бахметьев.

"Правительство не принимает это решение, потому, что пока в бюджете этих денег нет", цитирует заявление депутата URA. RU.

Он указал на связь МРОТ с бюджетным финансированием. "Очень многие позиции в бюджете предусматриваются через МРОТ", — отметил парламентарий.

По мнению Виталия Бахметьева, увеличивать МРОТ нужно, но делать это стоит постепенно.

"Я за то, чтобы поднять, но до 20 тысяч мы пока, наверное, не шагнём. Надо его поднимать постепенно", — сказал депутат.

Он напомнил, что за последние пять лет минимальный размер оплаты труда в России увеличился почти вдвое.

"Вот так постепенно будем поднимать", — заявил Виталий Бахметьев, добавив, что решение об увеличении величины МРОТ может быть принято после формирования бюджета.

Ранее российское правительство отклонило заключение на законопроект депутатов от ЛДПР об увеличении МРОТ до 20 тысяч рублей.

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