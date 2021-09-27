Экономист объяснил, почему курс евро опустился ниже 85 рублей

По словам руководителя направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никиты Масленникова, сегодня на валютном рынке складывается нестабильная ситуация. Он попытался объяснить, с чем связано падение курса евро ниже 85 рублей во время торгов 27 сентября.

Масленников уточнил, что снижается не только евро. Вслед за ним вниз движется и доллар, передаёт RT.

"Текущая причина совершенно понятна — это серьёзный рост цен на нефть", — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Brent находится на отметке почти 79 долларов за баррель. Специалисты не прогнозируют каких-либо изменений в ближайшее время. По мнению Масленникова, тренд на ослабление евро и доллара на валютном рынке будет держаться и дальше.

Кроме того, он отметил, что на формирование денежных курсов также оказывает влияние стоимость газа.

Ситуацию с укреплением евро по отношению к доллару после выборов в Германии экономист назвал неустойчивой.

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