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Экономист объяснил, почему курс евро опустился ниже 85 рублей

Экономика » Рынки » Валютный

По словам руководителя направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никиты Масленникова, сегодня на валютном рынке складывается нестабильная ситуация. Он попытался объяснить, с чем связано падение курса евро ниже 85 рублей во время торгов 27 сентября.

Экономист объяснил, почему курс евро опустился ниже 85 рублей

Масленников уточнил, что снижается не только евро. Вслед за ним вниз движется и доллар, передаёт RT.

"Текущая причина совершенно понятна — это серьёзный рост цен на нефть", — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Brent находится на отметке почти 79 долларов за баррель. Специалисты не прогнозируют каких-либо изменений в ближайшее время. По мнению Масленникова, тренд на ослабление евро и доллара на валютном рынке будет держаться и дальше.

Кроме того, он отметил, что на формирование денежных курсов также оказывает влияние стоимость газа.

Ситуацию с укреплением евро по отношению к доллару после выборов в Германии экономист назвал неустойчивой.

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Евро ждет резкое падение?
Автор: Юлия Миленина
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