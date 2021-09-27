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"Подходим к краю": Европе предрекли катастрофу ближайшей зимой

Экономика

В европейской прессе по-прежнему одной из наиболее актуальных тем остаётся проблема, касающаяся роста цен на газ. Например, шведское издание Svenska Dagbladet полагает, что зимой в Европе может произойти катастрофа.

"Подходим к краю": Европе предрекли катастрофу ближайшей зимой

"Если в Европе случится холодная зима, это будет катастрофой. <…> Мы всё ближе и ближе подходим к краю", — считает консультант по энергетическому рынку из компании Shepherd Energy Арне Эстерлинд.

Причин создавшейся ситуации, по мнению шведского издания, несколько. Не обошлось без критики в адрес "Газпрома". По словам Эстерлинда, одной из причин дефицита газа на европейском рынке является сокращение поставок со стороны России.

По его словам, забронированный "Газпромом" объём транзитных мощностей на октябрь "необычайно мал", сообщает РИА Новости. Также отмечается, что положение усугубляет задержка с запуском газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что германские официальные лица ранее заявляли о выполнении "Газпромом" своих контрактных обязательств. Что касается "Северного потока-2", то достроен он был совсем недавно. И про то, что процесс сертификации займёт какое-то время, было известно заранее. Так что в долгосрочной перспективе "Северный поток-2" и в самом деле может сыграть большую роль в поставках газа в Европу. Но не сейчас.

Впрочем, шведский эксперт назвал и другие причины газовых проблем Европы. В частности, зависимость от погоды — важный фактор, учитывая распространённость ветряных и гидроэлектростанций.

Кроме того, существенную роль сыграло снижение поставок газа из США. Уже неоднократно отмечался высокий спрос на газ в Азии. Но в шведской газете был назван ещё один крупный покупатель американского СПГ — Бразилия.

В общем, Арне Эстерлинд повторяет то, что о чём уже неоднократно говорилось. Относительно без проблем зима в Европе пройдёт, только если будет тёплой. В противном случае — "катастрофа".

Впрочем, представляется всё же, что это преувеличение. Вышеупомянутые представители германского правительства на прошлой неделе утверждали, что не видят необходимости вмешиваться в ситуацию на европейском рынке газа.

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"Газовые" санкции против России ударят по Европе"
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова
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