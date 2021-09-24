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Эксперт Газпромбанка: Китай теряет роль лидера мировой экономики

Экономика

Руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко заявила, что Китай начал терять роль локомотива мировой экономики. Заявление прозвучало на конференции "Растениеводство в России".

По словам Снитко, с 2008 года Китай был локомотивом мировой экономики, однако с некоторых пор начал терять эту роль.

Она отметила, что китайские власти начали бороться богатым средним классом, который еще недавно поддерживали.

Снитко отметила, что экономика Китая замедлилась, потому что население страны перестало расти, как раньше.

С мнением эксперта Газпромбанка выразил согласие гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он сказал, что Китай сейчас является источником страшной волатильности и неопределенности.

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Автор: Игорь Рябов
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