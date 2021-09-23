Аналитики прогнозируют фантастическую цену на газ к концу года

Аналитики Citigroup, одного из крупнейших международных финансовых конгломератов, прогнозируют, что к концу этого года цены на газ могут вырасти до 3000 долларов за одну тысячу кубометров.

Такое может произойти, если зима окажется холодной. По их мнению, в ближайшие месяцы мировые цены на природный газ "могут продолжить параболический рост".

"Любой неожиданный всплеск спроса или перебои в поставках могут привести к дальнейшему росту цен", — отмечают в Citigroup.

Цены на газ в Европе вот уже несколько недель колеблются в районе от 800 до 970 долларов за тысячу кубометров. Речь, отметим, идёт о биржевых ценах, а не о ценах по долгосрочным контрактам.

Стоит заметить, что растут цены и в Азии — речь в первую очередь о сжиженном природном газе (СПГ). В сентябре цены в Японии и Южной Корее подскочили почти на 50 процентов и составили около 960 долларов за тысячу кубометров, в то время как в Европе цены на СПГ выросли примерно на 40 процентов и приблизились к 800 долларов за тысячу кубометров.

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