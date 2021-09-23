ФАС обязала "Пятёрочку" и "Магнит" снизить цены за 10 дней

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы выдали руководству "Пятёрочки", которая относится к компании X5 Group, и "Магнита" предупреждение. Торговые сети должны за 10 дней уменьшить стоимость продуктов в Подмосковье.

По данным ФАС, цены на товары в магазинах "Пятёрочка" и "Магнит" необоснованно высокие. Таким образом руководители компании нарушают законы нашей страны. В пресс-службе ведомства предупредили крупнейшие торговые сети:

"В противном случае УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением".

Кроме того, как сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на сотрудников ФАС, в магазинах, которые находятся в регионах с низкой конкуренцией, продукты дороже на 10%, чем в местах, где у компаний нет доминирующего положения.

Напомним, что в августе этого года ФАС пришла к крупнейшим торговым сетям России с внеплановой проверкой из-за роста цен. Охранники офиса, в котором располагались представители "Магнита", не пустили специалистов службы. Её сотрудники пригрозили компании административной ответственностью за препятствие исполнению процедуры.

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