Россияне хотят обанкротиться на миллиарды рублей

В Минэкономразвития заявили, что россиянам "спишут" долги на 1,6 миллиарда рублей. По словам замглавы ведомства Ильи Торосова, с начала действия упрощённой программы внесудебного банкротства с желанием "разориться" обратились 12 тысяч жителей страны.

В отношении 2,5 тысячи человек принято положительное решение и процедура полностью завершена. Остальные 9 тысяч получат статус "банкрота" чуть позже, по истечении полугода с момента подачи заявления, пишут "Известия".

По словам замминистра, сейчас Минэкономразвития работает над усовершенствованием программы. Так, по его словам, в будущем людям не нужно будет приходить в МФЦ, а все необходимые заявки и документы оформлять на портале "Госуслуг".

Также Торосов уточнил, что под внесудебное банкротство попадают только те граждане, у которых долги варьируются от 50 тысяч до полумиллиона рублей.

Или судебные приставы не обнаружили у должника доходы и имущество и вернули исполнительный лист.

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