В Союзе потребителей объяснили, почему подорожают куриное мясо и яйца

Руководители крупнейших торговых сетей России рассказали Минпромторгу, что скоро увеличится стоимость куриного мяса и яиц. Вместе с этим производители уверены, что продукты подорожают в любом случае. Что стало причиной такой ситуации, какие регионы пострадают сильнее остальных, рассказал председатель российского Союза потребителей Пётр Шелищ.

По словам специалиста, увеличение стоимости на товары ощутят люди, которые живут в регионах с маленьким количеством магазинов. В таких местах почти нет конкуренции, которая сдерживает инфляцию. Пётр Шелищ объяснил журналистам "Общественной Службы Новостей":

"Рост цен в магазинах сдерживает потребительский спрос".

Также эксперт пояснил, из чего состоит ценник на товар:

траты производителя, в которые входят, например, сырьё и зарплата сотрудникам;

розничная наценка;

доля магазинов.

Разницу в стоимости можно было заметить и до предостережений от российских торговых сетей. Например, в Москве десяток яиц можно купить за 39 рублей, в то время как на Чукотке люди тратят на этот же товар 150 рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.