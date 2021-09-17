Руководители крупнейших торговых сетей России рассказали Минпромторгу, что скоро увеличится стоимость куриного мяса и яиц. Вместе с этим производители уверены, что продукты подорожают в любом случае. Что стало причиной такой ситуации, какие регионы пострадают сильнее остальных, рассказал председатель российского Союза потребителей Пётр Шелищ.
По словам специалиста, увеличение стоимости на товары ощутят люди, которые живут в регионах с маленьким количеством магазинов. В таких местах почти нет конкуренции, которая сдерживает инфляцию. Пётр Шелищ объяснил журналистам "Общественной Службы Новостей":
"Рост цен в магазинах сдерживает потребительский спрос".
Также эксперт пояснил, из чего состоит ценник на товар:
Разницу в стоимости можно было заметить и до предостережений от российских торговых сетей. Например, в Москве десяток яиц можно купить за 39 рублей, в то время как на Чукотке люди тратят на этот же товар 150 рублей.
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