"Деньги были вброшены в экономику": экономист раскрыл причину инфляции в РФ

Эмиссия, проведённая в прошлом году властями РФ, является одной из основных причин роста инфляции в стране, считает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин.

В беседе с "Радио 1" экономист назвал "частью правды" заявления Центробанка, объясняющего инфляцию в России восстановлением экономики после коронавирусного кризиса.

"Одна из основных причины инфляции — это то, что в прошлом году власть проводила эмиссию. Для того, чтобы покрыть недостачу бюджета, которая возникла из-за эпидемии коронавируса, власть не залезла в резерв, а просто напечатала лишние деньги", — пояснил Павел Салин.

Он рассказал, что последствия эмиссии обычно проявляются через полгода.

"Что мы и наблюдаем с середины текущего года в российской экономике", — отметил глава Центра политологических исследований.

Он сообщил также, что ожидаемое Центробанком снижение роста инфляции возможно из-за того, что за точку её отсчёта будут приняты более высокие показатели.

"Осенью наступит эффект так называемой "высокой базы" — рост инфляции будет рассчитываться от высокой инфляции, и чисто технически показатель может снизиться", — сказал Павел Салин.

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