В пятницу, 17 сентября, в Сочи проходит международный банковский форум "Банки России — XXI век". Тему цифровой государственной валюты поднял замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, "электронный рубль" — это технологический прогресс, основанный на популярной криптовалютной технологии блокчейн.
Также он добавил, что на сегодня "цифровой рубль" не имеет ничего общего с безналичными деньгами в банках.
"Относитесь к этому как к деньгам, которые лежат в банковских ячейках. Вот в такой же примерно степени это будет иметь отношение к банковскому бизнесу", — приводит слова Моисеева "Российская газета".
Ранее ЦБ РФ сообщил, что с 2022 года начнётся тестовый запуск виртуальной валюты и будет длиться в течение года. Участие в эксперименте примут больше десятка банков России.
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