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В России скоро начнётся тестирование "цифрового рубля"

Экономика » Финансы

В пятницу, 17 сентября, в Сочи проходит международный банковский форум "Банки России — XXI век". Тему цифровой государственной валюты поднял замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, "электронный рубль" — это технологический прогресс, основанный на популярной криптовалютной технологии блокчейн.

В России скоро начнётся тестирование "цифрового рубля"

Также он добавил, что на сегодня "цифровой рубль" не имеет ничего общего с безналичными деньгами в банках.

"Относитесь к этому как к деньгам, которые лежат в банковских ячейках. Вот в такой же примерно степени это будет иметь отношение к банковскому бизнесу", — приводит слова Моисеева "Российская газета".

Ранее ЦБ РФ сообщил, что с 2022 года начнётся тестовый запуск виртуальной валюты и будет длиться в течение года. Участие в эксперименте примут больше десятка банков России.

  • Концепция "электронного рубля" предполагает возможность создания новой платёжной инфраструктуры для снижения комиссий за платежи и переводы. Наличные и безналичные можно будет переводить на электронные кошельки, которые дадут дополнительную сохранность и безопасность денежных операций.

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Автор: Денис Батенин, Редактор: Людмила Черткова
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