Гонконг приобретет российские вакцины от COVID-19 для животных

Гонконг планирует приобрести российские вакцины против коронавируса для животных. Об этом в ходе переговоров с Россельхознадзором РФ сообщил директор гонконгской компании Vexillum Hong Kong Limited Марк Сойфер.

Речь идет о вакцине против новой коронавирусной инфекции "Карнивак-Ков", которая была разработана Федеральным центром охраны здоровья животных ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзору РФ.

Как отметил Марк Сойфер, компания готова зарегистрировать данную вакцину, а также способствовать ее распространению на территории КНР и Австралии в дальнейшем.

В Россельхознадзоре сообщили, что процесс регистрации будет запущен после получения официального письма с гонконгской стороны.

"По заверениям гонконгского предприятия, регистрация вакцины в Гонконге позволит выйти на рынок Китая и стран, входящих в Ассоциацию ASEAN, включая Австралию и Новую Зеландию", — сказанов собениив едомват.

Отмечается, что российской вакциной могут заинтересоваться другие гонконгские организации, а также владельцы домашних животных.

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