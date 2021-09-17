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Центробанк оценил вероятность экономического кризиса в 2023 году

Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что глобальный экономический кризис в следующем году маловероятен.

Центробанк оценил вероятность экономического кризиса в 2023 году

Вероятность появление масштабного кризиса в мировой экономике Эльвира Набиуллина оценила как "очень низкую". Об этом заявила глава ЦБ в беседе с корреспондентом РБК.

Эльвира Набиуллина пояснила, что пандемия коронавируса не повлияла на мировую экономику, так как ее ничто не связывает с экономическим циклом. Также глава Центробанка сообщила о возникновении долгов у ряда стран, которые вызывают некоторые опасения у мирового сообщества.

"В условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. В связи с этим мы решили показать сценарий того, как может разворачиваться глобальный кризис, и как он может повлиять на финансовые организации", — пояснила Набиуллина.

По мнению Набиуллиной, таких сценариев может быть множество, они призваны показать участникам рынка условия, при которых будет осуществляться денежно-кредитная политика.

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Глобальный кризис: есть ли выход?
Автор: Алина Ибрагимова
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