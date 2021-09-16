Польша не планирует продлевать контракт на поставку газа из России. Об этом заявил представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. По его словам, когда закончится договор с "Газпромом", в Польшу "потечёт" норвежский газ.
Поставки голубого топлива планируют начать с 2022 года по трубопроводу Baltic Pipe. Газ будет поступать в Польшу через Данию. Объяснили такое решение слишком высокими ценами у российской стороны, передаёт "Прайм".
Трубопровод Baltic Pipe обошёлся в 1,7 миллиарда долларов.
Большую часть затрат на себя взяла газовый оператор Польши. По мнению польских властей, вложения того стоят и страна сможет не только экономить на закупках топлива, но и стать экспортёром газа.
Цены на газ последние дни бьют рекорды. Pravda.Ru писала о настроениях в ЕС относительно обеспечения Европы газом и последствиях отказа от российского топлива.
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