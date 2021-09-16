Польша откажет Газпрому и начнёт платить за топливо другим

Польша не планирует продлевать контракт на поставку газа из России. Об этом заявил представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский. По его словам, когда закончится договор с "Газпромом", в Польшу "потечёт" норвежский газ.

Поставки голубого топлива планируют начать с 2022 года по трубопроводу Baltic Pipe. Газ будет поступать в Польшу через Данию. Объяснили такое решение слишком высокими ценами у российской стороны, передаёт "Прайм".

Трубопровод Baltic Pipe обошёлся в 1,7 миллиарда долларов.

Большую часть затрат на себя взяла газовый оператор Польши. По мнению польских властей, вложения того стоят и страна сможет не только экономить на закупках топлива, но и стать экспортёром газа.

Цены на газ последние дни бьют рекорды. Pravda.Ru писала о настроениях в ЕС относительно обеспечения Европы газом и последствиях отказа от российского топлива.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.