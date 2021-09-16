Названа категория россиян с правом на надбавку к пенсии в 2022 году

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала категорию россиян, которые в 2022 году могут рассчитывать на получение надбавки к пенсии.

По словам сенатора, со следующего года в России вводится так называемая "сельская" надбавка. Граждане имеют право претендовать на неё даже после переселения в другой регион, передаёт "Парламентская газета". Нововведение начнёт действовать с 1 января.

Кроме того, дополнительную надбавку вернут пенсионерам, которым раньше отказывали в её выплате в связи с переездом в более крупный субъект РФ.

Бибикова также напомнила, что неработающие пенсионеры должны получать 25% от фиксированной суммы. Такая выплата положена людям, проработавшим 30 и более лет на сельскохозяйственных производствах. Сейчас эту надбавку выдают россиянам, указавшим в документах, что они постоянно проживают в небольшом населённом пункте.

Дополнительные выплаты к фиксированной пенсии направляют и тем жителям страны, которые долгое время трудились на Крайнем Севере.

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