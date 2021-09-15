Госдума может ужесточить ответственность за неудаление запрещённого контента

В осеннюю сессию депутаты Госдумы могут принять поправки об ужесточении ответственности за неудаление незаконного контента.

Член комитета нижней палаты по информационной политике Антон Горелкин заявил, что не исключает ужесточения санкций за неудаление противоправного контента.

"Да, безусловно, там могут появиться те же санкции, что и в законе "о приземлении", — заявил чиновник, комментируя недавнюю ситуацию с требованием Арбитражного суда Москвы запретить Google показывать сайт "Умного голосования".

Закон "о приземлении" подразумевает, что крупные ИТ-компании должны открывать филиалы или представительства в России. В документе представлены меры по принуждению ИТ-компаний следовать законодательству РФ. ИТ-компании должны:

информировать пользователей о нарушении законодательства РФ;

не распространять рекламу на своих информационных ресурсах и на проведение платежей;

не собирать персональные данные граждан РФ.

В качестве нарушений закон предполагает частичную или полную блокировку ресурса.

Горелкин заявил, что со вступлением закона "о приземлении" (1 января 2022 года) можно применить более жёсткие санкции к крупным ИТ-компаниям без представительств и филиалов на территории России. В качестве одной из инициатив чиновник предложил ужесточить ответственность за неудаление запрещённого контента.

В среду, 15 сентября, временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета пригласила на заседание официальных представителей Google и Apple. Встреча состоится 16 сентября.

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