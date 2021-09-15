В России введут новые правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

В Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что до конца 2021 года в России произойдут изменения в правилах предоставления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Все выплаты будут назначаться лишь после комплексного анализа нуждаемости. Кроме того, специалисты продолжат учитывать так называемое "правило нулевого дохода", то есть наличие дополнительного заработка у семьи в виде зарплаты, стипендии, дохода от предпринимательской деятельности или пенсии.

Если родители не получают таких выплат, сотрудники Минтруда должны зафиксировать факт отсутствия дохода по объективным причинам.

При этом в профильном ведомстве подчёркивают, что нередко российские женщины лишаются дохода во время беременности, особенно когда тяжело её переносят. В новых правилах планируют обозначить, что постановка на учёт до родов является объективным обстоятельством отсутствия заработка.

Нововведения будут действовать не только для семей с малышами от 3 до 7 лет, но и для родителей-одиночек с детьми от 8 до 17 лет.

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