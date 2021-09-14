EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В США спрогнозировали планы Ирана по ядерному оружию
Миллионам россиян предрекли проблемы из-за отмены техосмотра автомобилей
Поляки высмеяли идею о захвате Москвы за пять дней
Сергей Зверев похвастался, что обновил гардероб в орловском секонд-хенде
В Китае займутся продвижением идеологии через Интернет
Почти 40 млн пенсионеров России получили по 10 тыс рублей
Лена Миро заступилась за одуревших без жён мигрантов
В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*
Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом

Экономист раскритиковала идею о предоставлении выходных после вакцинации

Экономика

Возложение на работодателей обязанности предоставлять работникам после вакцинации от коронавируса  выходные с сохранением оплаты труда было бы несправедливостью, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС при президенте РФ Любовь Храпылина.

Экономист раскритиковала идею о предоставлении выходных после вакцинации

Она пояснила Общественной Службе Новостей, что работодателям невыгодно предоставлять выходные после вакцинации, так как отсутствие любого сотрудника нарушает производственный процесс

При этом приходится решать вопрос замещения выбывшего сотрудника или вообще прерывать производственный цикл.

Экономист  согласилась с тем, что первые три дня после вакцинации могут тяжело переноситься работником. Однако, по мнению Любови Храпылиной, в РФ за состояние здоровья человека отвечают определённые организации, например, Фонд обязательного медицинского страхования.

В связи с этим не стоит возлагать нагрузку за последствия вакцинации на работодателей.

Напомним, ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился к главе Минтруда, а также спикерам верхней и нижней палат российского парламента с предложением обязать работодателей предоставлять работникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после вакцинации от коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация это ПАНАЦЕЯ? - вирусолог Виталий Зверев
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
В Европарламенте оценили перспективы признания режима талибов*
Подписчики укорили Алексу за странную фотосессию с малышом
Бил Гейтс оценил готовность человечества к будущим пандемиям
"Какая-то магия": инженеров поразили технологии индейцев
"Роза Хутор" предложил туристам 13 веломаршрутов для осенних прогулок
Путин целый день общался с человеком, заражённым коронавирусом
В Бужанинове трудовых мигрантов выселили из общежития из-за убийства пенсионерки
Иммунолог рассказал, как отличить грипп от коронавируса
Эксперт: педофилы, как и серийные убийцы, практически не останавливаются
Косачёв оценил перспективы признания режима "Талибана"* РФ
Популярное
Общество
Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян поинтересовалась, где в Минске модно позавтракать. Минчане отправили журналистку по тому же адресу, куда направляли и Ольгу Бузову.

Жители Минска недружелюбно встретили Маргариту Симоньян
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Российский шоу-бизнес
"Будь уже моей!" — Тимур Батрутдинов признался в любви Ольге Бузовой
Любовь Степушова Меркель в Сербии не добилась нужного признания от Вучича Любовь Степушова Усам Оздемиров Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням Усам Оздемиров Ирина Гусакова Природные антибиотики: как быстро вылечить инфекцию Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Виновата Россия: в госдепе нашли причину рекордного роста цен на газ
Общество
Британец призвал "снять шляпу" перед главой РФ Путиным за "Северный поток-2"
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников