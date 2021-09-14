Экономист раскритиковала идею о предоставлении выходных после вакцинации

Возложение на работодателей обязанности предоставлять работникам после вакцинации от коронавируса выходные с сохранением оплаты труда было бы несправедливостью, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС при президенте РФ Любовь Храпылина.

Она пояснила Общественной Службе Новостей, что работодателям невыгодно предоставлять выходные после вакцинации, так как отсутствие любого сотрудника нарушает производственный процесс.

При этом приходится решать вопрос замещения выбывшего сотрудника или вообще прерывать производственный цикл.

Экономист согласилась с тем, что первые три дня после вакцинации могут тяжело переноситься работником. Однако, по мнению Любови Храпылиной, в РФ за состояние здоровья человека отвечают определённые организации, например, Фонд обязательного медицинского страхования.

В связи с этим не стоит возлагать нагрузку за последствия вакцинации на работодателей.

Напомним, ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив обратился к главе Минтруда, а также спикерам верхней и нижней палат российского парламента с предложением обязать работодателей предоставлять работникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после вакцинации от коронавируса.

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