Экономист объяснила, почему россияне получают низкие зарплаты

Профессор Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь объяснила, россияне получают низкие зарплаты. По данным Росстата в среднем сотрудникам различных предприятий в РФ выплачивают по 48 тысяч рублей в месяц.

По словам экономиста, уровень зарплат в России совершенно иной, чем во многих мировых державах. Например, преподаватели вузов, профессорский состав в других государствах получают в десятки раз больше, чем российские специалисты.

"Так повелось. У нас просто другой уровень заработных плат. Тут нет ничего удивительного абсолютно", — отмечает профессор.

В отдельных исследованиях сообщается, что низкая зарплата в некоторых случаях — это вина самого работника. Галина Дехтярь убеждена: размер выплат во многом зависит от квалификации сотрудника.

"Люди, имеющие образование, получают больше. Одни из самых высоких зарплат сейчас в сфере ритейла — от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Большие деньги получают россияне, занимающиеся продажами, а не производством. Вот это удивительно", — подчеркнула специалист.

Напомним, недавно компания HeadHunter провела опрос, в результате которого выяснилось, что большинство жителей России хотели бы зарабатывать 50-70 тысяч рублей в месяц.

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