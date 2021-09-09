Visa поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах

Платёжная система Visa изменит комиссии при оплате товаров. В 2022 году её повысят с 1 до 1,3%. Крупные ритейлеры, магазины бытовой техники и мебели лишаться льгот. В группу риска также войдут курьерские службы.

Ранее у платёжной системы действовал льготный режим, согласно которому межбанковская комиссия для крупных супермаркетов остаётся на уровне 0,5%. Однако с 1 сентября 2021 года Visa исключила почти все премиальные карты в платёжной системе.

По данным информационного бюллетеня Visa, отмена льготной системы будет реализована в три этапа:

8 июля 2022 года — льготы потеряют магазины мебели и организации, продающие товары для дома;

5 августа — льготы потеряют магазины бытовой техники;

30 сентября — отмена льгот для курьерских служб.

По словам представителя Visa, платёжная система пересмотрела комиссии для развития электронных платежей, соответствующих реалиям экономики.

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