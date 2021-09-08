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Минфин нашёл способ накормить 18 млн человек

Экономика

Представители национального центра спасения еды и заботы об экологии "Фудшеринг" обратились в Минфин. В их просьбе было предложение об освобождении от НДС торговых сетей в случае передачи ими продуктов с истекающим сроком годности.

Организация уверена, что эта мера позволит за пять лет сэкономить 1 млн тонн еды и накормить бесплатно 18 млн человек, пишет РИА Новости.

Предложение поддержали крупные торговые сети, которые заявили, что эта мера может стать эффективным инструментом в борьбе с бедностью и голодом. Тем более что на сегодня передача еды на благотворительность обходится дороже, чем её отправка на полигон.

При этом председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев напомнил, что президент Владимир Путин ещё в прошлом году поручал обнулить налог на прибыль и НДС для благотворительных операций. Однако изменений так и не произошло.

Ранее депутаты выступили с инициативой готовить из просроченных продуктов корма для животных или делать удобрения. В настоящее время такие отходы утилизируются или захораниваются на мусорных полигонах. Сделать из них что-то полезное пока крайне затруднительно из-за административных барьеров, передает News. ru.

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