Эксперт объяснил порядок выплаты доплат за родственников

Родственники пенсионеров могут получить доплаты по некоторым госпрограммам, которые направлены в помощь ухаживающим за больными, сказал эксперт НПФ "БУДУЩЕЕ" Евгений Биезбардис в интервью агентству "Прайм".

По его словам, законодателями разработаны специальные программы государственной поддержки инвалидов и их родственников.

Биезбардис уточнил, что пенсионеры имеют право получить доплаты сразу по нескольким программам: при потере кормильца или по другим обстоятельствам.

"Это может быть страховой пенсией или социальной поддержкой особенно тем, кто ухаживает за больными", — пояснил эксперт.

Он пояснил, что сумму в 1752,52 рубля могут получать пенсионеры или члены их семей за погибших или пропавших без вести граждан. Выплаты 4378,49 рубля получают жёны военнослужащих, погибших при исполнении долга. По 1459,52 рубля в месяц получают люди, которые подверглись воздействию радиации.

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