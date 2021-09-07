Кудрин назвал главную помеху в экономике

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в России необходимо сократить госсектор.

По его словам, разросшееся число представителей государственного сектора мешает экономике государства. Он назвал сокращение штата чиновников хорошей "терапией".

"Госсектор только иногда играет решающую роль, поэтому пришло время поговорить о сокращении, поскольку государственные компании не могут быть экономическими и инновационными драйверами", — добавил Кудрин в интервью корреспонденту журнала "Компания".

Кудрин объяснил свой призыв тем, что в топ-десяти российских компаний находятся только четыре "частных организаций".

Чиновник уверен, что такие компании полностью зависимы от бюрократии, так как в составе совета директоров есть государственные чиновники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.