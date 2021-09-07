Производители: в России может возникнуть дефицит холодильников

О дефиците и исчезновении с прилавков магазинов холодильников и кондиционеров заявили производители. Они объяснили свои опасения новыми правилами ввоза хладагентов, которые усиливают парниковый эффект.

Представители Минпромторга говорят, что никаких рисков для производства нет.

Представители ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; среди членов — Electrolux, DeLonghi, Miele, Gorenje, Ariston) уведомили о проблеме министра экономического развития Максима Решетникова.

Они уверены, что недостаток хладагентов повлияет на производство и обслуживание холодильников и кондиционеров, передаёт РБК.

В Росприроднадзоре и Минпромторге не подтвердили рисков для производств.

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