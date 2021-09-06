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Экспортные цены на российскую пшеницу достигли максимума с апреля

Экономика

Экспортная цена российской пшеницы достигла максимума с апреля 2021 года, сообщается в аналитическом бюллетене компании "Совэкон", специализирующейся на изучении аграрных рынков.

В сообщении говорится, что цена российской пшеницы, содержащей протеин в 12,5% на прошлой неделе достигла 301 доллар за тонну.

"Эта цена побила все рекорды с апреля этого года", — отмечается в сообщении.

Эксперты отмечают, что, начиная с июля, цена выросла более чем на 50 долларов за тонну из-за ухудшения урожая.

По данным аналитиков, росту цен на пшеницу способствовало укрепление рублевых цен. По данным "Совэкона", с июля цены поднялись более чем на 3 тысячи за тонну.

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Автор: Евгения Патановская
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