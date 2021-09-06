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Критик Путина посоветовал Украине готовиться к жизни без транзита газа

Экономика

Цены на газ в Европе продолжают расти. Утром в понедельник она достигла значения 659 долларов за тысячу кубометров. В пятницу цена составляла 632 доллара.

Критик Путина посоветовал Украине готовиться к жизни без транзита газа

Тем временем, бывший советник президента России по экономике Андрей Илларинов уверен, что в скором времени Украина лишится дохода от транспортировки российского газа. По его мнению, заявления о сохранении транспортировки газа через территорию Украины являются "фикцией". 

Он полагает, что как только завершится срок действующего контракта (в 2024 году), Украине придется забыть о транзите. При этом в оставшиеся три года объемы поставок энергетических ресурсов постепенно будут падать и в конце концов сойдут на нет.

Напомним, Андрей Илларионов был советником Владимира Путина в 2000-2005 годах. После этого он перешел в стан наиболее критиков российского лидера. Уже несколько лет проживает в США.

Напомним, в Киеве хотели бы продления транзита российского газа и в после 2024 года. Причем как минимум на десять лет и при гарантированной прокачке 40-50 миллиардов кубометров газа в год.

На сохранении транзита настаивает также Соединенные Штаты и Германия. В Берлине уверяют, что приложат все усилия для того, чтобы транзит через Украину был сохранен.

В России не выступают против того, чтобы был заключен новый контракт. Однако же в Москве подчеркивают, что это должно быть экономически целесообразно. 

В любом случае, дальше деклараций о намерениях дело пока не идет и переговоры об условиях транзита газа после 2024 года не ведутся. Или, по крайней мере, о них не сообщается.

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Автор: Олег Артюков
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