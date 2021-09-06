Почти у 100 миллионов россиян есть кредиты

По данным аналитиков, всего у 15% населения России нет и не было кредитов. Остальные 85% — и есть показатель закредитованности.

Однако в кредитных базах фиксируют не только тех, кто лично пришёл за займом, но и стал поручителем, созаёмщиком или накопил долги за ЖКУ, передаёт RT слова директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова.

Таких людей почти 100 миллионов.

Согласно аналитическим данным, в группу тех, кто ни разу не брал кредит вошли:

жители небольших сёл,

люди с низким доходом,

представители конфессий,

те, кто не берёт кредиты по психологическим причинам.

Ранее аналитики подсчитали, что в скором времени просрочки по кредитам могут "перевалить" за отметку в триллион рублей. "Долговая яма" обусловлена недостаточно жёсткой политикой банков и падением доходов у россиян. По данным специалистов, сказывается и то, что жители берут не по одному займу в короткие сроки. Сейчас на долю общей закредитованности в просрочку "уходят" 60% плательщиков.

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