Дерипаска: рынок алюминия из-за переворота в Гвинее ожидает встряска

В Гвинее уже совсем скоро может произойти государственный переворот из-за встряски на рынке алюминия, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

По его мнению, которое он выразил на своей странице в Telegram-канале, более 20% производителей алюминия используют бокситы, которые добывают в Гвинее, поэтому рынок ожидает сильная встряска.

Напомним, Дерипаска основал алюминиевую компанию "Русал". Несколько лет назад США ввели санкции против бизнесмена и представителей его компании, а также запретили американским компаниям вести совместный бизнес с Дерипаской.

В Гвинее у "Русала" есть Компания бокситов Киндии (КБК) и боксито-глиноземный комплекс Friguia.

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