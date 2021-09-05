Экс-глава OMV: строительство "Северного потока - 2" завершится в ближайшие дни

Газопровод "Северный поток — 2" заработает в полную силу уже совсем скоро. До окончания строительства остаётся несколько дней. Об этом заявил бывший руководитель австрийской OMV Райнер Зеле.

Ранее о том, что строительство газопровода движется к завершению заявлял исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

"Работы по прокладке на этой неделе будут закончены", — уточнил Зеле в интервью ТАСС за несколько дней до того, как написал заявление о своём уходе.

Он уверен, что первый газ будет поступать потребителям уже в этом году.

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