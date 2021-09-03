Врачи предупреждают об опасности из-за избытка антибиотиков в меде

В российском меде часто обнаруживают большое количество антибиотиков, что может негативно сказаться на здоровье человека, сообщил генеральный директор компании DSM Group, врач Сергей Шуляк.

Антибиотики, которые добавляют в мед недобросовестные производители в России, могут быть опасны, сообщили в Общественной службе новостей. В частности, лечение пациентов от различных заболеваний может быть неэффективным, вследствие того, что у людей развивается антибиотикорезистентность.

"Поступление даже минимальных доз антибиотиков ведет к тому, что организм человека быстрее привыкает к антибиотикам, а бактериальная флора становится устойчивой к ним", — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, несоблюдение требуемых стандартов замечены не только у пасечников. Но и у крупных российских компаний, включая производителей социально-значимых товаров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.