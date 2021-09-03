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Глава Газпрома: "Северный поток-2" введут в эксплуатацию в ближайшее время

Экономика

Строительство нового газопровода из России в Европу "Северный поток-2" завершится совсем скоро. Об этом сообщил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.

"Очень недолго", — сказал Алексей Миллер в ответ на вопрос журналистов о сроках завершения строительства газопровода на ВЭФ-2021.

Ранее в компании сообщали, что введение в эксплуатацию первой ветки газопровода практически завершено, при этом строительство второй ветки находится на стадии завершения.

Общая мощность "Северного потока-2" достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год, протяжённость трубопровода составит более 1,2 километра, следует из сообщения.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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