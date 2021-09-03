Строительство нового газопровода из России в Европу "Северный поток-2" завершится совсем скоро. Об этом сообщил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.
"Очень недолго", — сказал Алексей Миллер в ответ на вопрос журналистов о сроках завершения строительства газопровода на ВЭФ-2021.
Ранее в компании сообщали, что введение в эксплуатацию первой ветки газопровода практически завершено, при этом строительство второй ветки находится на стадии завершения.
Общая мощность "Северного потока-2" достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год, протяжённость трубопровода составит более 1,2 километра, следует из сообщения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин объяснил, что привело его супругу-миллионершу в реанимацию. Певец объяснил, что не на шутку испугался, когда жена начала задыхаться.