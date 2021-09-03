По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, чтобы следовать зелёной повестке, сначала необходимо определиться: "кто, что и сколько за это заплатит". Быстрый переход может повлечь серьёзную инфляцию, подорожают ресурсы.
По его словам, за переход на низкоуглеродные металлы потребителю придётся заплатить от 20% до 40% больше нынешней стоимости. Министр отмечает, что все разговоры вокруг климатической повестки кончаются неопределённость. Страны, которые активно продвигают стратегию зелёной экономики, действуют на свой страх и риск.
"Многие говорят о том, что да, мы на сегодняшний момент чётко не понимаем, как мы этого будем достигать, мы не понимаем, сколько это будет стоить, но мы взяли на себя такой риск, сказал министр в ходе ВЭФ", — передаёт РИА Новости.
Решетников призвал прекратить "романтизировать" стратегию и переходить к более прагматичным мерам.
Для справки
Зелёная экономика, или зелёная повестка, — это стратегия эффективного использования природных ресурсов с минимальным ущербом для экологии. Она призывает сократить потребление тех ресурсов, которые близки к истощению. К примеру, газ и нефть.
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