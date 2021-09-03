"Не на что и не на чем": Росавиации не хватает денег на обучение пилотов

Росавиация обратилась за финансовой помощью к авиакомпаниям. Ведомству не хватает денег, чтобы готовить коммерческих пилотов и закупать специальные тренажёры. Ежегодно на эти цели требуется свыше 5 млрд рублей.

Чтобы обеспечить лётные училища необходимым, Росавиация направила письма в 9 авиакомпаний, передают "Известия". Кроме того, были неоднократные обращения к Правительству.

— Указанный вопрос в настоящее время рассматривается в рамках формирования проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Ранее представители Росавиации обратились к кабинету министров с просьбой увеличить субсидии для авиасообщения с Дальним Востоком. Как уточнили в ведомстве, всё больше жители Дальневосточного округа заинтересованы в перелётах по стране. Чтобы цены оставались "не заоблачными", ежегодно необходимо свыше 7 млрд рублей.

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