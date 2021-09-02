МВФ "без спроса" помог Центробанку России установить абсолютный рекорд

Международные резервы России с 20 по 27 августа увеличились на 20 миллиардов долларов. В настоящее время они составляют 615,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении Центробанка России.

Тем самым был обновлен абсолютный максимум. Предыдущий был достигнут 28 мая и тогда составлял 605,9 миллиарда долларов.

Ключевой составляющей прироста резервов в конце августа явилось получение Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере 17,5 миллиарда долларов в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии.

Совет управляющих Международного валютного фонда 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов США (примерно 456 миллиардов СДР), для пополнения мировых ресурсов ликвидности.

Разумеется, эти средства для любой страны лишними не будут. США, например, получили более ста миллиардов долларов - средства распределяются пропорционально квотам государств, входящих в МВФ.

Но нельзя и сказать, чтобы наша страна испытывала острую потребность в таких средствах. СДР можно либо обменять на валюту в другой стране, либо получить кредит от МВФ. Но Россия не берет кредиты у Международного валютного фонда с 2000 года.

Было принято решение включить СДР в международные резервы. В связи с чем и произошло значительное их увеличение. Так что можно сказать, что МВФ помог Центробанку России установить рекорд.