Добыча нефти "падает": Минэнерго о чёрном золоте России

Глава Минэнерго рассказал журналистам о "нефтяном положении" в России. По словам Николая Шульгинова, по сравнению с прошлым годом добыча упала на 1%, а вот переработка сырья, наоборот, стала выше на 2%.

"В тоннах будет порядка 506 млн по итогам года. Всё, конечно, будет зависеть от спроса и предложения", — цитирует Шульгинова ТАСС.

Немаловажную роль играет, по словам главы Минэнерго, выполнение соглашений с ОПЕК.

Сегодня утром в официальном Telegram-канале опубликовали информацию о том, что Россия увеличит добычу нефти в течение двух месяцев на 100 тысяч баррелей в сутки, по сравнению с августом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе встречи стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК.

По информации официального сайта Правительства РФ, за год пандемии Россия сократила добычу нефти на 2 миллиона баррелей.

Месяцем ранее вновь начались дебаты: нужно ли инвестировать в добычу нефти и газа. Тогда Россия и Саудовская Аравия озвучили, что если не вкладывать деньги в ресурсы, то, вероятнее всего, страны ждёт кризис поставок.

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